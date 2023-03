Aladdin 2 não deve acontecer, diz ator

Já se passaram 3 anos desde o anúncio de Aladdin 2, continuação do live-action estrelado por Mena Massoud e Will Smith. Parece, no entanto, que o projeto não verá a luz do dia.

Quase três anos após o sucesso original nos cinemas, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão, um fã foi ao Twitter para pedir a Mena Massoud uma atualização sobre Aladdin 2.

O astro do filme Disney respondeu com uma perspectiva surpreendentemente negativa, indicando que a sequência é “muito improvável” de acontecer.

Alguns começaram a expressar sua decepção com os comentários, com um usuário até considerando o original como o melhor remake live-action da Disney.

Very unlikely at this point — Mena Massoud (@MenaMassoud) March 15, 2023

Filme teve percalços no caminho

Apesar do anúncio prévio da Disney, Aladdin 2 passou por um longo ciclo de desenvolvimento até este ponto.

A Disney levou quase um ano para anunciar inicialmente a sequência, esperando por uma história adequada antes de avançar com Massoud, Will Smith, Ashley Scott e o diretor Guy Ritchie, todos retornando em suas respectivas posições.

Embora não tenha sido oficialmente revelado, a controvérsia de Smith no Oscar de 2022 afetou o desenvolvimento do filme, mesmo quando Ritchie garantiu que não trocariam o ator do Gênio.

Previamente, Ritchie parecia esperançoso sobre as chances do filme, lembrando a “grande experiência” de fazer Aladdin de 2019 e confirmando seu interesse em retornar.

O live-action de Aladdin está disponível no Disney+.

