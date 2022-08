Além de Harry Styles, MCU pode introduzir outro parente de Thanos

O futuro de Eternos no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) é um mistério, tendo em vista o fracasso do primeiro filme em relação à crítica especializada. Ainda assim, as especulações sobre o que pode acontecer em um eventual Eternos 2 já começaram, e existe a possibilidade do filme apresentar outro parente de Thanos além de Eros/Starfox (Harry Styles).

A Fase 4 do MCU já introduziu uma nova equipe de super-heróis em Eternos de Chloe Zhao, que acabou se tornando um dos filmes da Marvel mais divisivos de todos os tempos, e mesmo tendo alguns eventos importantes, o lugar dos Eternos no MCU continua sendo um mistério.

Continua depois da publicidade

Eternos apresentou a equipe de super-heróis mais antiga do MCU, que é um grupo de seres sintéticos criados pelo Celestial Arishem.

Os Eternos foram enviados para a Terra séculos atrás para protegê-la dos deviantes, suas contrapartes malignas, e uma vez derrotados, os Eternos permaneceram na Terra e ajudaram a humanidade a evoluir, embora não tivessem permissão para interferir em seus conflitos.

Isso criou um conflito entre a equipe, que acabou se separando e se reunindo muitas décadas depois após a morte de seu líder, Ajak (Salma Hayek), o retorno dos deviantes e a rápida aproximação de um evento apocalíptico, que foi o nascimento de um novo Celestial, Tiamut , do centro da Terra, que destruiria o planeta.

No final de Eternos, os membros restantes da equipe conseguiram parar Tiamut, depois disso, eles se dividiram: alguns deles ficaram na Terra e o resto no Domo.

No entanto, aqueles que ficaram na Terra – Sersi, Phastos e Kingo – foram sequestrados por Arishem para serem julgados por suas ações e ver se os humanos valiam a pena salvar, enquanto Thena, Makkari e Druig foram interceptados por Starfox no Domo, que lhes disse que sabe onde encontrar o resto.

Starfox foi apresentado como o irmão de Thanos e espera-se que retorne em Eternos 2 ainda não confirmados , mas a sequência poderá ver a introdução de outro parente de Thanos: Thane, seu filho.

Filho de Thanos pode aparecer no MCU

Conforme apontado pelo CBR, Eternos 2 poderia apresentar o filho de Thanos, Thane. O MCU apresentou as filhas adotivas de Thanos, Gamora e Nebula, que continuam a fazer parte deste universo – no entanto, não houve menção a um filho do Titã Louco, embora isso não signifique que ele não possa ser apresentado.

Thane é filho de Thanos e uma mulher Inumana desconhecida, e quando o Titã Louco lutou contra Raio Negro, este último detonou uma Bomba Terrígena, que submeteu qualquer pessoa com genes Inumanos na Terra à Terrigênese, liberando assim os poderes de Thane.

Embora o MCU não tenha lidado adequadamente com Inumanos e a única abordagem a eles canônica tenha sido a breve aparição de Raio Negro em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, as origens de Thane podem ser retrabalhadas para se encaixar melhor no MCU, ou pode ser através dele que os Inumanos são formalmente apresentados, abrindo caminho para o retorno de Raio Negro também.

A introdução de Thane também continuaria o legado de Thanos, pois ele poderia estar buscando vingança pelo que os heróis do MCU fizeram com seu pai, e com seu tio agora com os Eternos, ele poderia ver isso como uma traição e visar Sersi e companhia também.

A chegada de Thane também pode trazer os Guardiões da Galáxia para a mistura graças à sua conexão com Nebula e Gamora, e eles podem ser a chave para derrotar o filho esquecido do Titã Louco.

Os filmes da Marvel podem ser assistidos no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.