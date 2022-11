Além de John Wick 4; Keanu Reeves reprisa papel em filme da franquia

O ator Keanu Reeves é um dos astros mais queridos de Hollywood, e amplamente conhecidos pelas franquias de ação Matrix e John Wick.

Reeves vai estrelar John Wick 4, marcando o retorno do astro ao papel desde 2019. Além disso, ele vai reprisar o papel em outro filme spin-off da franquia.

“John Wick (Keanu Reeves) enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série”, diz a sinopse.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, conclui a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o longa-metragem conta com as estrelas Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburne, entre outros.

Primeira imagem do quarto filme liberada na San Diego Comic Con 2022

John Wick vai estar na trama do spin-off Ballerina

Segundo o Collider, o ator Keanu Reeves foi escalado para Ballerina, filme spin-off de John Wick, que será estrelado por Ana de Armas.

O longa-metragem é um dos derivados da saga, que ainda terá Continental como outro spin-off, no entanto, este será uma série.

O site afirma que Reeves foi visto em Praga, capital da República Tcheca, onde está pronto para filmar sua parte no longa-metragem.

Além disso, Ian McShane pode estar retornando para seu papel de Winston em Ballerina, o gerente do hotel Continental.

Por enquanto, sabe-se que a história de Ballerina vai girar em torno da personagem de Ana de Armas, partindo em uma missão para vingar sua família.

Possivelmente, o filme deve mostrar a origem da personagem e seu treinamento pelos Ruska Roma, a máfia russa da franquia.

Ballerina conta com a direção de Len Wiseman, com um roteiro de Emerald Fennell. Por enquanto, uma data de lançamento não foi definida.

Já John Wick 4, com Keanu Reeves, estreia em 23 de março de 2023.

