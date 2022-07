Além de Kang, outro clássico vilão aparece em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Durante a San Diego Comic-Con 2022, a Marvel revelou que, além de Kang, veremos outro vilão clássico em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

MODOK dará as caras no filme do MCU, marcando a primeira vez em que ele aparece em live-action, embora já tenha ganhado uma série no Hulu.

Detalhes sobre a participação do vilão não foram divulgados, tampouco se ele será o principal antagonista do filme, com Kang de plano de fundo.

Além disso, Bill Murray foi confirmado no elenco do filme, indicando que ele pode interpretar o vilão.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está confirmado na Marvel

Depois de apresentar Scott Lang (Paul Rudd), Hank Pym (Michael Douglas), e sua filha, Hope (Evangeline Lilly) no primeiro Homem-Formiga, toda a turma voltou para Homem-Formiga e a Vespa – desta vez com a adesão da Vespa de Lilly com o Homem-Formiga de Rudd.

A dupla provou ser uma equipe eficaz e, junto com Hank, resgatou a mãe de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), do Reino Quântico.

Então veio o Estalo em Vingadores: Guerra Infinita e tudo, exceto Scott, foi perdido, mas desde os eventos de Vingadores: Ultimato, a família Pym-Van Dyne foi restaurada.

Agora, as duas gerações de Homens-Formiga e Vespas estão prontas para a ação no terceiro filme da franquia, onde enfrentarão um dos vilões mais temíveis da Marvel.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed. Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann.

Homem-Formiga 3, ou Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, chega em 17 de fevereiro de 2023. As produções de Vingadores e os longas do herói estão no Disney+.

