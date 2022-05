Alycia Debnam-Carey ainda pode aparecer em Fear The Walking Dead, afirma site

Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) encontrou sua morte no penúltimo episódio da 7ª temporada de Fear the Walking Dead, que foi ao ar no último domingo, mas pode não ser a última vez que os fãs veem a atriz no programa.

O portal Insider descobriu que Debnam-Carey pode retornar a Fear the Walking Dead: segundo uma fonte, a forma como Alicia Clark morre na série deixa a porta aberta para um retorno em potencial da atriz.

Não foram dados detalhes, mas dados os acontecimentos recentes, Alicia poderia voltar a aparecer em um flashback, por exemplo.

O Deadline também revela que a agenda de Alycia Debnam-Carey pode estar livre durante as filmagens da oitava temporada de Fear, esperadas para terem início nos próximos meses, possibilitando novas gravações.

No entanto, o Insider afirma que, neste momento, “Fear precisa mais de Debnam-Carey do que ela precisa da série”, considerando a queda de audiência do programa.

Mas se for da vontade da atriz, um retorno não deve ser impossível.

