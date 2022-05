Amanda Seyfried revela ter sofrido assédio de fãs de Meninas Malvadas

Amanda Seyfried, atriz americana de 36 anos, é principalmente conhecida por seu papel como Karen Smith no filme Meninas Malvadas, famosa comédia adolescente de 2004.

No filme, sua personagem costumava dizer que conseguia prever o tempo com os seios. “É como se eu tivesse ESPN ou algo assim… meus seios sempre sabem quando vai chover”, diz Karen em um momento do filme.

Em entrevista a revista Marie Clare, ela conta que sentia nojo quando fãs masculinos replicavam essa frase para ela.

“Eu sempre me senti realmente enojada com isso. Eu tinha 18 anos. Foi nojento”, acrescentou ela.

Sexualização em Hollywood

Embora seja considerado um clássico moderno das comédias, o filme Meninas Malvadas sexualizava suas personas e atrizes que, mesmo sendo extremamente jovens, passavam por momentos descontáveis.

Como exemplo, houve uma vez em que Lindsey Lohan foi forçada a comprovar que seus seios eram reais em uma entrevista de 2004 à Rolling Stone, quando ela tinha apenas 18 anos.

Ao noticiar a recente entrevista de Seyfried, o portal Insider também comenta sobre a sexualização de Natalie Portman que, aos 12 anos, protagonizou o filme Léon: The Professional e, em um episódio do podcast de Dax Shepard e Monica Padman, Poltrona Expert Podcast, também falou sobre como ser sexualizada em filmes quando criança a afetou.

O site também cita as Mary-Kate e Ashley Olsen, de As Namoradas do Papai, e Millie Bobby Brown, de Stranger Things, como estrelas infantis que foram alvo de sites dedicados a contar os dias até que completassem 18 anos.