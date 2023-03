Amazon estaria interessada em novo reboot de Poltergeist

Poltergeist pode ganhar um novo reboot. Segundo o jornalista Jeff Sneider (via The Hot Mic), o Amazon Prime Video estaria interessada em uma nova versão do clássico filme de terror.

Recentemente a Amazon adquiriu a MGM e agora tem os direitos sob a franquia Poltergeist e, de acordo com o jornalista, o reboot estaria sendo tratado como prioridade.

Continua depois da publicidade

O desafio, porém, seria trazer Steve Spielberg, que produziu o filme original de 1982, a bordo do projeto.

“Todas essas coisas estão no ar”, disse Sneider. “[A Amazon está] ainda tentando descobrir: ‘O que temos aqui na MGM, o que queremos fazer com isso e como queremos fazer isso?’”.

Poltergeist já havia ganhado um reboot em 2015, Poltergeist – O Fenômeno, mas como não rendeu uma boa bilheteria, o filme falhou na proposta de reviver a franquia.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.