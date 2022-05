Amber Heard aparece em menos de 10 minutos em Aquaman 2

O papel de Amber Heard em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) pode não ser tão grande quanto os fãs pensam.

De acordo com a jornalista Grace Randolph, Amber Heard aparece como Mera em menos de 10 minutos de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Esse seria um tempo de tela muito curto para uma personagem que, presumivelmente, seria uma das mais importantes da história.

Amber Heard está envolvida em polêmicas

Até o momento, não se sabe se esse tempo de tela reduzido é por conta das polêmicas de Amber Heard, que está no meio de um controverso julgamento por difamação contra Johnny Depp.

Amber Heard acusa Johnny Depp de violência doméstica, mas o ator nega, apontando que a atriz era a pessoa abusiva na relação.

É um caso complicado, porque existem evidências de que ambos eram abusivos em seu relacionamento. Esse julgamento continua, devendo ter uma conclusão em breve.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.