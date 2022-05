Amber Heard diz que teve papel reduzido em Aquaman 2

Amber Heard, que está em uma longa disputa contra seu ex-marido Johnny Depp no tribunal, revelou recentemente que o processo em julgamento de acusações de difamação contra o ator de Piratas do Caribe afetaram o seu trabalho como atriz.

Nesta nova fase do julgamento, a atriz de Aquaman disse que a Warner Bros. Pictures reduziu seu papel como Mera na sequência do filme da DC, Aquaman 2, que deve chegar aos cinemas em março de 2023.

Em seu testemunho de hoje, 16 de maio, aconteceu este diálogo, segundo o site Screen Rant:

Advogado: Você participou de Aquaman 2?

Amber Heard: Eu participei.

Advogado: E conte-nos sobre isso.

Amber Heard: Eu tive que lutar para – eu lutei muito para ficar no filme. Eles não queriam me incluir no filme.

Advogado: Você finalmente conseguiu filmar Aquaman 2?

Amber Heard: Uma versão muito reduzida desse papel, sim.

Advogado: E se alguma coisa mudou no roteiro?

Amber Heard: Me deram um roteiro. E então deram novas versões do roteiro que tiravam cenas que tinham ação, que mostravam minha personagem e outro personagem, sem dar spoilers, os dois personagens lutando um com o outro. Eles basicamente tiraram muito do meu papel. Eles apenas removeram um monte.

Há uma petição pública com mais de 4 milhões de assinaturas exibindo que Amber Heard seja retirada da franquia Aquaman, que parece ter influenciado o posicionamento da Warner, embora produtores de Aquaman 2 tenham afirmado que não cederiam à pressão das assinaturas.

O julgamento continua.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.