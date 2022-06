Amber Heard será substituída como Mera em Aquaman 2, diz site

De acordo com um relatório do Just Jared, Amber Heard realmente pode ser substituída como Mera em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

O site diz que, após uma recente exibição teste, a Warner Bros. decidiu reformular o papel de Amber Heard na sequência.

Isso significa que outra atriz deve ser escalada como Mera. No entanto, ainda não sabemos qual atriz seria.

Também existe a possibilidade de que Mera seja completamente cortada de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), para que apenas depois outra atriz seja escolhida, mas isso ainda não está confirmado.

O site também relata que, por causa dessa questão envolvendo Amber Heard, Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) pode passar por refilmagens em breve, contando com as participações de Jason Momoa e Nicole Kidman.

Por enquanto, nada disso teve confirmação por parte da Warner Bros. O estúdio pode oficializar os detalhes em breve.

Amber Heard vive Mera em Aquaman

Amber Heard esteve envolvida em polêmicas

Amber Heard esteve envolvida em diversas polêmicas, principalmente durante o julgamento por difamação contra Johnny Depp, que terminou com o ator levando a melhor.

São muitas as petições on-line para que a atriz seja substituída como Mera em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.