American Pie ganhará reboot; veja detalhes

A Universal Pictures está desenvolvendo um reboot de American Pie, a famosa franquia de comédia de sexo que conquistou os fãs.

Segundo o The Hollywood Reporter, um novo longa-metragem está em desenvolvimento, e promete mudar o olhar para a saga.

Continua depois da publicidade

O site aponta que Sujata Day, de Insecure, está escrevendo o roteiro do reboot. No entanto, o projeto continua sem um diretor.

Os detalhes da trama ainda não foram revelados, mas a história é baseada em seu tom original, que trará uma nova visão.

Ainda não foi anunciada uma data de lançamento para o reboot. Nenhum ator foi escalado para o elenco até o momento.

Mais sobre American Pie

A franquia American Pie conta com quatro filmes, com o último tendo sido lançado em 2012.

“Jim Levenstein, Kevin Myers, Oz Ostreicher e Paul Finch são quatro amigos virgens às vésperas do baile de formatura. Em meio a suas tentativas frustradas de fazer sexo com as namoradas, olhar mulheres nuas na internet e até mesmo atacar uma torta recém-saída do forno, os rapazes fazem um pacto e prometem deixar a virgindade para trás antes do baile de formatura. Agora eles têm 24 horas para cumprir esse acordo”, diz a sinopse do primeiro filme.

O primeiro filme foi escrito por Adam Herz e dirigido por Paul Weitz. Jason Biggs, Seann William Scott, Alysson Hannigan, Chris Klen, Tara Reid e Eddie Kaye Thomas fizeram parte do elenco principal.

Os três últimos filmes de American Pie estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.