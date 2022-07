Amor e Trovão aproveitou ideia descartada de Thor: Ragnarok

Em entrevista com o Insider, o diretor Taika Waititi revelou que Thor: Amor e Trovão (Thor 4) aproveitou uma ideia descartada de Thor: Ragnarok.

Trata-se da brincadeira envolvendo a tatuagem de Thor em homenagem ao irmão, Loki. Isso originalmente deveria acontecer em Thor: Ragnarok.

“É uma piada que aconteceria em Thor: Ragnarok. Após Loki fingir que está morto, ele se reencontra com Thor, que não acredita que ele ainda está vivo.”

“Ele deveria dizer: ‘Eu chorei por você. Veja, até fiz uma tatuagem estúpida.’ Thor levanta a manga e é uma tatuagem que diz: ‘Descanse em paz, Loki.'”

“E então Kevin Feige chegou e disse: ‘Podemos fazer isso, mas cinco vezes maior?'”, disse o diretor de Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Filme novo de Thor

Loki não está em Thor: Amor e Trovão (Thor 4). É a primeira vez que o personagem não participa de maneira importante de uma produção do super-herói.

Em compensação, Loki conta com uma série própria no Disney+. A série teve um grande sucesso com o público em sua primeira temporada.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas.

