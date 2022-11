Amor proibido e amadurecimento no aclamado filme que você precisa ver na Netflix

Não faltam filmes sobre amadurecimento por aí, mas nem todos conseguem acertar em cheio a forma como retratam o difícil período da adolescência ou da transição para a vida adulta. Felizmente, a Netflix tem um que não apenas acerta, como configura-se como um dos melhores do subgênero.

Trata-se de um drama de 2009 baseado em um livro de memórias de mesmo nome da jornalista britânica Lynn Barber.

O filme foi dirigido por Lone Scherfig a partir de um roteiro de Nick Hornby. É estrelado por Carey Mulligan como Jenny, uma estudante brilhante, e Peter Sarsgaard como David, o charmoso vigarista que a seduz.

O longa-metragem foi indicado a três prêmios Oscar em 2010: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Atriz para Carey Mulligan.

“A vida da adolescente Jenny na Londres dos anos 1960 é um grande tédio, até que ela se envolve com um homem mais velho sedutor e perigoso”, diz a sinopse. Vamos ver agora que filme é esse.

Nick Hornby criou o roteiro de Educação baseado em um ensaio autobiográfico da jornalista britânica Lynn Barber sobre seu caso de colegial com o vigarista Simon Prewalski, referido por ela como Simon Goldman, que foi publicado na revista literária Granta.

Educação atualmente encontra-se com 93% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, com 197 análises computadas.

“Embora a última parte do filme possa não agradar a todos, Educação é um conto encantador de amadurecimento, impulsionado pela força do desempenho de destaque da relativamente recém-chegada Carey Mulligan”, diz o consenso da crítica.

Embora Mulligan já tenha trabalhado em filmes e séries famosas antes desse, foi Educação que a lançou como estrela. Desde então, ela trabalhou em obras como Drive, O Grande Gatsby, As Sufragistas e Bela Vingança.

Educação está disponível na Netflix.

