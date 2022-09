Amsterdam: Filme com astros da DC ganha novo trailer; veja

Amsterdam, o novo filme com os astros da DC, Margot Robbie e Christian Bale. ganhou um novo trailer apresentando o grande elenco.

Com nomes importantes, incluindo Robert DeNiro, Michael Shannon e Zoe Saldaña, o longa-metragem do diretor de Trapaça é um dos lançamentos mais esperados do ano.

Na prévia, Burt (Bale) está em apuros, após ter sido acusado de um crime que não cometeu. Ele e seus amigos precisam limpar seus nomes (via ScreenRant).

Para se livrar dos policiais, os três amigos, Burt, Valerie e Harold tentam viajar para Amsterdã, capital da Holanda.

Veja o trailer, abaixo.

Elenco de peso

O novo filme de David. O Russell contará com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington sendo o trio protagonista.

Robert De Niro, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña e Rami Malek também fazem parte do elenco.

“Um conto fascinante e ricamente intrínseco que entrelaça brilhantemente fatos históricos com ficção”, afirma a descrição do filme.

Amsterdam chega em 6 de outubro de 2022 aos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.