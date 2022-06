Anakin não gosta de areia? Ator de Star Wars reage a meme famoso

Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywalker na trilogia prequel de Star Wars, está de volta ao papel de Darth Vader para a série Obi-Wan Kenobi, atualmente em exibição no Disney+.

Em entrevista recente ao The Hollywood Reporter, o ator comentou sobre uma das famosas linhas de seu personagem em Star Wars: Episódio 2 – Ataque dos Clones, quando Anakin diz à Padmé que não gosta de areia.

“Eu não gosto de areia. É áspera, incomoda, irrita e entra em tudo que é lugar” entrou para a história como uma das piores coisas a se falar quando você está dando em cima de alguém, mas o ator defende a linha:

“Sabe, acho engraçado as pessoas terem se interessado tanto por essa frase. Alguns dos diálogos são… diferentes do que você talvez esteja esperando. Mas nunca tive problemas com essa linha. (Risos.) Eu entendi os sentimentos de Anakin em relação à areia, mas talvez tenha sido um momento estranho para falar sobre isso, já que ele está flertando com uma garota por quem ele tem tanto carinho. Mas, você sabe, ele é Anakin.”

https://www.youtube.com/watch?v=ZNtc-y66d8w

Hayden Christensen em Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen está atuando como Darth Vader em Obi-Wan Kenobi e, na mesma entrevista ao The Hollywood Reporter, ele revela como foi se preparar para voltar ao personagem.

“Eu certamente voltei e assisti todos os filmes novamente e estudei Anakin o máximo que pude. Há muita coisa acontecendo com o personagem. Ele está sempre processando e tentando descobrir o que está acontecendo ao seu redor.”, foi a resposta dada ao ator.

Perguntado se há alguma cena preferida, ele responde: “Não sei se tenho uma cena da qual mais me orgulho, mas tem uma cena em que Anakin volta para Tatooine no Episódio II [Ataque dos Clones] e fala com Watto. O roteiro tinha o diálogo escrito em inglês e depois, entre parênteses, dizia: ‘em wattanese’. Só um dia antes de começarmos a filmar que fui até George e fiquei tipo, ‘Como deve ser o som de Wattanese?”, e ele disse: ‘Bem, você sabe, contanto que não soe como inglês ou qualquer outro idioma que possa soar familiar. Você pode simplesmente inventar’. (Risos.) Então, eu estava correndo na noite anterior para tentar descobrir como inventar Wattanese, e toda vez que eu vejo essa cena, eu me emociono.”

Novos episódios de Obi-Wan Kenobi chegam às quartas no Disney+.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.