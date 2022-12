Animais Fantásticos esquece o que tornou Harry Potter popular

A franquia Animais Fantásticos, que conta com três filmes, está alocada no Mundo Mágico de Harry Potter, mas acabou esquecendo justamente o que tornou os filmes do bruxinhos muito populares.

Depois de um terceiro filme que não foi bem na crítica, a franquia pode não continuar, e o plano de cinco filmes da Warner Bros. pode ser descartado pelo estúdio.

Continua depois da publicidade

Com isso, Animais Fantásticos não terá o poder de corrigir seu principal erro, que se refere aos trajes dos filmes de seus personagens usuários de magia.

O primeiro livro de Harry Potter enfatiza a aparência dos bruxos e suas longas vestes que costumam usar. Os filmes do bruxo também se baseiam nisso, e fazem o uso dos trajes corretamente.

No entanto, esse não é o caso de Animais Fantásticos, que deixa de lado as longas vestes para roupas mais formais e comuns para um mundo de magia.

Os mantos de Dumbledore foram deixados de lado

Normalmente, muitos dos magos que são representados em tela, usam mantos de qualquer cor, como é o caso e Alvo Dumbledore em Harry Potter.

Desde o primeiro filme, o personagem costuma usar mantos de cores variadas, com um chapéu, algo que não é o que Dumbledore usava em Animais Fantásticos.

Na trilogia, ele costuma usar elegantes ternos, algo muito diferente e estranho vindo de um poderoso bruxo, que um dia se tornaria um mentor de Harry Potter.

Uma razão que pode ser explicada para a mudança dos trajes é que Animais Fantásticos se passa na América na década de 1920.

Possivelmente, a escolha de um terno e roupas mais comuns pode ter sido escolhida pelos bruxos para se misturarem com os trouxas, para não serem descobertos.

Os bruxos americanos costumam ficar mais próximos dos trouxas do que os bruxos ingleses, que costumam usar vestes longas. Os americanos nem usam túnicas no Ministério da Magia.

Porém, isso não explica as roupas de Dumbledore, visto que ele é um inglês. As vestes mágicas são vistas apenas nos alunos de Hogwarts.

Alguns flashbacks de Dumbledore em Harry Potter e a Câmara Secreta mostraram que ele ainda usava mantos em Hogwarts 50 anos antes. Mas, Animais Fantásticos deixa isso de lado.

Mesmo que fosse para se misturar como os bruxos americanos, isso não explica muito bem o motivo das roupas de Dumbledore e seus aliados serem comuns.

Os bruxos possuem um grande vínculo com a história e a tradição de onde vem sua magia, mas isso não se aplica em Animais Fantásticos.

Por sua vez, a franquia Harry Potter consegue demonstrar muito bem o vínculo dos usuários de magia com seu passado.

Os filmes do Universo Mágico de Harry Potter estão na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.