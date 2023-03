Anne Hathaway vai estrelar filme de dinossauros situado nos anos 80

Anne Hathaway vai estrelar um filme de dinossauros situado nos anos 80, que será dirigido por David Robert Mitchell (Corrente do Mal). As informações são do insider Jeff Sneider.

Mitchell também escreveu o roteiro do filme que, segundo o Deadline, é definido como um thriller a ser filmado em IMAX. As filmagens começam no final do ano.

J.J. Abrams, Hannah Minghella e Matt Jackson serão os produtores.

Mais detalhes sobre o projeto são escassos.

Também não há título definido nem previsão de estreia.

