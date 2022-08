Anônimo: Filme com astro de Better Call Saul ganha novidade

O filme com o astro de Better Call Saul, Anônimo, pode ganhar uma sequência pela Universal Pictures.

Com o diretor de Deadpool 2, David Leitch, envolvido na produção do primeiro, Bob Odenkirk pode estar voltando ao cinema como Hutch Mansell.

Em entrevista ao Collider, Leitch revelou que o estúdio está animado para uma sequência, e o roteiro já começou a ser produzido

“Ah, acho que todo mundo está muito animado com isso. Todo mundo envolvido pensa ‘a todo vapor'”, disse o diretor.

“Estamos no processo de roteiro e acho que nos divertimos muito fazendo isso. Kelly [McCormick] e eu nos divertimos muito, os atores se divertiram muito. O estúdio adorou os resultados e está acontecendo. Quero dizer, acho que está acontecendo tão rápido como podemos fazer acontecer”, concluiu.

Mais sobre Anônimo

“Mansell é um pacato pai e marido que sempre arca com as injustiças da vida, sem revidar. Quando dois ladrões invadem sua casa, Hutch se recusa a defender a si mesmo e sua família na esperança de evitar qualquer violência, desapontando seus familiares com sua passividade”, diz a sinopse.

“As consequências do incidente acabam despertando uma raiva latente nele, desencadeando instintos adormecidos e impulsionando-o em um caminho bruta”, conclui a sinopse.

Com a direção de Ilya Naishuller, o roteiro foi escrito por Derek Kolstad.

Bob Odenkirk, Christopher Lloyd, Connie Nielsen, Michael Ironside, entre outros, fazem parte do elenco.

