Anos depois, atriz não sabe qual personagem viveu em Aquaman

Lançado em 2018, Aquaman foi um sucesso de bilheteria para a DC, e mesmo assim, a atriz Julie Andrews não sabe qual personagem viveu no filme.

Andrews concedeu uma entrevista à Vanity Fair, falando sobre sua carreira na dublagem na última década, e como é totalmente diferente de fazer filmes.

“Eu não tenho que fazer cabelo e maquiagem. Eu apenas entro no estúdio e faço minhas dublagens”, revelou a atriz. “É totalmente diferente de fazer filmes. Você simplesmente joga tudo na parede e eles pegam o que querem. Então há muita experimentação”.

Conhecida por seu papel no clássico filme Mary Poppins, além da série Bridgerton, a atriz demonstrou confusão com a personagem que dublou em Aquaman. Na ocasião, Andrews interpretou a criatura marinha submarina chamada Karathen, que acompanhou o herói titular na batalha por Atlântida.

“Além de Meu Malvado Favorito e ‘Bridgerton… eu não vou mencionar Aquaman, onde eu interpreto algum tipo de serpente marinha ou algo assim. Mas que coisas interessantes para dublar!”, comentou Andrews.

A atriz ainda não foi anunciada no elenco de Aquaman and the Lost Kingdom, que estreia em 17 de março de 2023. O primeiro filme está disponível no HBO Max.

