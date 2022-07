Antes de Matrix e John Wick, ESSES animes mudaram a vida de Keanu Reeves

Keanu Reeves voltará ao papel do famoso assassino em John Wick 4. Mas antes dele estrelar a famosa franquia, ou até mesmo Matrix, dois animes foram essenciais para o trabalho do astro.

O astro conquistou seu lugar como ator favorito para muitos espectadores que viram seu trabalho em diversas franquias de sucesso.

Com a San Diego Comic-Con deste ano vendo o prolífico ator retornar aos palcos para animar sua propriedade, BRZRKR , Reeves aproveitou a oportunidade para discutir anime em geral, revelando quais franquias ajudaram a transformá-lo de um homem que sabia pouco sobre o meio em um fã.

Conforme o ComicBook, durante a San Diego Comic Con 2022, o astro falou sobre sua relação com animes como um todo.

“Keanu Reeves fala sobre anime. Ele era apenas uma criança no Canadá crescendo e vendo anime na única estação de TV que transmitia tarde da noite”.

“Ele adora o tipo de histórias que o anime conta (contos de moralidade, ruminação sobre excepcionalismo, etc), além de chamar o meio de algumas das “m*rdas mais legais” que eu já visto!”, continua a descrição do painel

Reeves também discutiu durante o painel como, ao se preparar para assumir o papel de Neo em Matrix , as Wachowskis fizeram o ator assistir Akira e Ghost In The Shell, ajudando o ator a se apaixonar por animes enquanto se preparava para assumir o papel que mudaria sua vida para sempre.

Mais sobre John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad, de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo, em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar, em 2017, e John Wick 3: Parabellum, em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 24 de março de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.