Antes de ser o Coringa, Heath Ledger quase interpretou o Homem-Aranha

Hoje em dia é difícil imaginar outro ator além de Tobey Maguire como Peter Parker nos filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi, mas outros atores foram considerados para o papel. Heath Ledger, que interpretou o Coringa em Batman: O Cavaleiro das Trevas, foi um deles.

A produtora Amy Pascal e Sam Raimi conversaram com a Variety sobre a história do filme, que foi um divisor de águas no subgênero dos super-heróis.

Na busca pelo ator que viveria Peter Parker, muitos nomes foram considerados, dentre eles: Leonardo DiCaprio, Wes Bentley, Heath Ledger, Ewan McGregor, Chris Klein, Scott Speedman, Jude Law e Freddie Prinze Jr.

“Heath Ledger foi alguém sobre quem falamos bastante, porque eu tinha feito alguns filmes com ele. Eu amo ele, e amava ele na época”, disse Pascal.

Sam Raimi acrescentou: “Eu não me encontrei com Leonardo DiCaprio, acho que tive uma reunião com Wes Bentley. Não acho que tenha me encontrado com Heath Ledger”.

Tobey Maguire interpretou Peter Parker na trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi

Tobey Maguire está em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, acompanhado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Benedict Cumberbatch.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível para aluguel digital.