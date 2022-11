Antonio Banderas quer astro de Homem-Aranha como Zorro

O personagem Zorro é um dos mais emblemáticos da história, e é justamente o herói da infância do Batman nos quadrinhos da DC. Porém, apesar de possuir alguns filmes, ele está longe das telonas há anos.

No entanto, Antonio Banderas, que interpretou duas vezes o personagem em A Máscara do Zorro e A Lenda do Zorro, quer ver o astro de Homem-Aranha no papel do herói.

Banderas estrelou ao lado de Tom Holland o filme Uncharted – Fora do Mapa, adaptação da famosa franquia de jogos da PlayStation.

Segundo o ator, Holland poderia viver uma nova versão do Zorro, assim como Banderas interpretou em dois filmes, sendo que seu personagem era mentoreado pelo vigilante original vivido por Anthony Hopkins (via Looper).

“Eu disse que se eles chamarem de Zorro, eu farei o que Anthony Hopkins fez no primeiro filme e então darei a tocha para outra pessoa, Tom Holland. Eu fiz Uncharted com ele, e ele é tão enérgico e divertido, e ele tem essa centelha também. Por que não?”, disse o astro.

Tom Holland como Homem-Aranha

Tom Holland poderia realmente viver o Zorro em um reboot?

O astro de Homem-Aranha e Uncharted conseguiu papéis importantes, como é o caso dos dois citados anteriormente, como Peter Parker e Nathan Drake.

Ver Holland interpretando o Zorro não seria tão surpreendente, visto que ele faz suas próprias acrobacias e é um ator que atrai muito o público jovem.

Diversos reboots estão sendo produzidos, desde séries a filmes, e a franquia Zorro ficou esquecida após os filmes com Banderas. Uma última atualização para o cinema seria sobre um crossover entre Django Livre e Zorro, com o diretor Quentin Tarantino.

Apesar da escolha de Banderas, alguns fãs no Twitter não pareceram gostarem da ideia tanto quanto o ator gosta.

“Por que exatamente Antonio Banderas acha que Tom Holland seria uma boa opção como Zorro, como não há atores latinos ou espanhóis que não poderiam levar o papel a sério?”, escreveu um fã.

“Tom Holland como Zorro? Não”, disse outro fã.

“Eu gosto muito de Tom Holland, mas Zorro é um herói mexicano que deveria ser interpretado por um ator mexicano”, comentou mais um fã.

Os filmes do Zorro estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.