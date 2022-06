Antonio Banderas se emociona com Harrison Ford em Indiana Jones 5

O ator Antonio Banderas se emocionou com Harrison Ford no set de Indiana Jones 5.

Banderas, conhecido por A Máscara do Zorro, falou ao USA Today como foi entrar no set do novo filme, e ver Ford com o traje completo pela primeira vez.

“Tão inacreditável. No primeiro dia em que cheguei, eu estava no trailer de maquiagem, me virei e lá estava ele com a fantasia completa de Indiana com o chapéu e o chicote. Phoebe Waller-Bridge estava lá com ele também, e foi tão legal”, diz Banderas.

O astro ainda relembra como foi ver Indiana Jones pela primeira no cinema, e diz que o público da época ficou louco pelo filme.

“Ainda me lembro da primeira vez que vi Indiana Jones em um cinema e o público ficou louco por isso. Eu pensei: ‘É como voltar à velha aventura (filmes) de uma maneira completamente diferente”, relembra Banderas.

Apesar de não poder dar detalhes, Banderas falou um pouco sobre seu personagem sem nome, ainda desconhecido pelo público.

“O que posso dizer sobre meu personagem é que ele não é um cara mau. Ele é um amigo de Indiana [Jones]. Ele não é o maior personagem do filme, mas eu não me importo. Eu só gosto de fazer parte disso”, revela o ator.

O fim de Indiana Jones

A franquia criada por Steven Spielberg deve chegar ao fim com Indiana Jones 5. O diretor agora atua como produtor, deixando James Mangold na direção. Além disso, vai marcar a última vez de Harrison Ford no papel.

O elenco do filme é estrelado por Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

