Após Annabelle, por que público está empolgado com filme da boneca M3GAN

M3GAN é um dos filmes de terror mais aguardados do ano e grande parte disso é por conta da hilária – e ao mesmo tempo perturbadora – cena da dança. Mas há algo em específico que faz os fãs terem esperança no longa-metragem: o estúdio.

Com o cineasta James Wan tendo escrito o novo filme, o terror produzido pela Blumhouse vai seguir uma boneca-robô assassina.

O primeiro trailer de M3GAN pegou o público um pouco desprevenido, já que muito pouco havia sido revelado sobre esse lançamento.

Desde então, o hype em torno do M3GAN só continuou a crescer, com o segundo trailer revelando recentemente mais alguns vislumbres do que pode ser esperado.

Como um dos principais estúdios do gênero terror, o envolvimento da Blumhouse com a criação de M3GAN significa que o lançamento vem com um certo nível de expectativa, já que o estúdio está por trás de aclamados terrores, como Sobrenatural, Halloween, Atividade Paranormal e Maligno.

Embora o trailer do M3GAN tenha intrigado tanto os fãs de terror quanto o público em geral, aqueles que gostaram de um dos lançamentos de terror mais comentados de 2021, Maligno , também estão ansiosos para ver o que o M3GAN tem reservado, já que os dois projetos compartilham a mesma roteirista, Akela Cooper.

Poucos filmes de terror tiveram o mesmo grau de expectativa curiosa em torno de seu lançamento, pois com tão pouco conhecimento sobre o projeto, o hype para M3GAN vem principalmente dos momentos bizarros que foram mostrados no trailer, como podemos ver abaixo.

Mais sobre M3GAN

“M3GAN é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais. Projetado pela brilhante empresa de robótica Gemma, M3GAN pode ouvir, assistir e aprender enquanto se torna amiga e professora, companheira de brincadeiras e protetora da criança a quem está ligada”, diz a sinopse

“Quando Gemma de repente se torna a cuidadora de sua sobrinha órfã de 8 anos, Cady, Gemma fica insegura e despreparada para ser mãe. Sob intensa pressão no trabalho, Gemma decide emparelhar seu protótipo M3GAN com Cady na tentativa de resolver os dois problemas – uma decisão que terá consequências inimagináveis”, finaliza a sinopse.

O elenco conta com Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten, entre outros.

Com a direção de Gerard Johnstone, o roteiro foi escrito por Akela Cooper e James Wan.

M3GAN estreia no dia 13 de janeiro de 2023.

