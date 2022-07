Após Arremessando Alto, Netflix anuncia nova comédia com Adam Sandler

Após uma atuação muito elogiada em Arremessando Alto, Adam Sandler voltará para o campo da comédia na Netflix.

De acordo com o Deadline, a gigante do streaming anunciou You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, nova comédia produzida e estrelada por Adam Sandler.

O projeto será uma comédia para o público jovem, acompanhando a história de uma jovem cujos planos para o bat mitzvah são arruinados depois que ela descobre que a sua melhor amiga beijou o garoto que é a sua antiga paixão da escola.

Adam Sandler deve interpretar o pai da protagonista, enquanto Idina Menzel deve interpretar a mãe. Uma curiosidade interessante é que os dois já trabalharam juntos como um casal em Joias Brutas, aclamado suspense.

Novo projeto de Adam Sandler

O ator é mundialmente conhecido pelas comédias que estrelou ao longo de sua carreira. No entanto, ele vem tentando variar um pouco os seus papéis.

Filmes como Arremessando Alto e o próprio Joias Brutas provaram que Adam Sandler é um ator muito mais completo do que muitas pessoas imaginavam.

Ao mesmo tempo, as comédias do ator são um sucesso tão grande na Netflix que ele não pode simplesmente abandonar esse gênero.

A Netflix ainda não revelou a data de lançamento de You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, com Adam Sandler.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.