Após De Férias da Família, Vizinhos é o novo besteirol da Netflix

Protagonizado por Kevin Hart e Mark Wahlberg, De Férias da Família se tornou um grande sucesso na Netflix – mesmo falhando em conquistar a crítica especializada. Se você curte esse estilo de comédia, não deixe de conferir Vizinhos, o mais novo besteirol da plataforma.

Vizinhos é um filme brasileiro de comédia, dirigido por Roberto Santucci e roteirizado por Paulo Cursino. A produção fica por conta da empresa Camisa Listrada.

Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco de estrelas, que conta com a presença de grandes humoristas brasileiros, como Leandro Hassum e Hélio de la Peña.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Vizinhos na Netflix; confira.

De que fala a comédia Vizinhos na Netflix?

A comédia Vizinho representa mais um fruto da parceria da Netflix com Leandro Hassum. Na plataforma, o ator também está em filmes como Tudo Bem no Natal que Vem e Amor Sem Medida.

“Depois de um colapso nervoso, Walter troca a cidade grande pelo campo. Mas os vizinhos barulhentos acabam com seu sonho de paz e tranquilidade”, afirma a sinopse oficial de Vizinhos na Netflix.

Como indica a sinopse, Vizinhos acompanha a história de Walter, um viciado em trabalho que decide se mudar para o interior após sofrer um surto nervoso.

Junto com a esposa Joana – e sob orientação médica – Walter troca o Rio de Janeiro por uma pacata cidade rural, cercada de paz, natureza e sossego.

No entanto, os planos de relaxamento de Walter vão por água abaixo devido às confusões de Toninho, seu novo vizinho, que também é mestre de bateria de uma escola de samba.

Desde sua estreia, o longa tem recebido grandes elogios da crítica especializada. Para a imprensa, Vizinhos é “o tipo de comédia que o Brasil ama”.

Conheça o elenco de Vizinhos, com Leandro Hassum

Leandro Hassum lidera o elenco de Vizinhos como o protagonista Walter. Um dos humoristas mais queridos do Brasil, o ator está em filmes como O Candidato Honesto e Até Que a Sorte nos Separe.

Na TV, Hassum é conhecido por performances em séries como Chapa Quente e A Cara do Pai, além de novelas como Flor do Caribe e Geração Brasil.

Júlia Rabello, do humorístico Porta dos Fundos, interpreta Joana, a esposa de Walter.

Maurício Manfrini – mais conhecido pela alcunha Paulinho Gogó – vive Toninho, o novo vizinho de Walter.

O elenco de Vizinhos conta também com Marlei Cevada (A Praça é Nossa), Nando Cunha (As Aventuras de Poliana) e Vilma Melo (Sob Pressão), além da participação especial de Hélio de la Peña, do Casseta & Planeta.

Vizinhos já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

