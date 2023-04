Após Fome de Sucesso, Netflix abre restaurante na Tailândia

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o drama tailandês Fome de Sucesso se tornou um grande hit na plataforma. Tentando capitalizar a popularidade do longa, a empresa decidiu abrir um restaurante na Tailândia baseado na estética do longa e nos pratos que são servidos na trama.

“Uma jovem cozinheira chega ao limite após ser convidada para trabalhar com um chef famoso e cruel”, diz a sinopse oficial de Fome de Sucesso na Netflix.

Os atores tailandeses Chutimon Chuengcharoensukying (Gênios do Mal) e Nopachai Jayanama (Soco no Estômago) protagonizam este drama perturbador.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o restaurante de Fome de Sucesso que a Netflix acaba de abrir na Tailândia; confira!

Conheça o restaurante de Fome de Sucesso na Tailândia

Pelo menos até o momento, Fome de Sucesso é o filme mais assistido pelos assinantes brasileiros da Netflix.

No Top 10 da plataforma, o longa dramático supera hits como Meu Amigo Lutcha e Mistério em Paris.

Em meio a esse enorme sucesso, a Netflix confirmou a abertura de um restaurante baseado no filme em Bangkok, a capital da Tailândia.

O novo restaurante – que foi batizado de ‘Hunger’, o título original de Fome de Sucesso – é localizado no primeiro andar do Central World’s Groove, um dos shoppings mais luxuosos da Tailândia.

Assim como o filme da Netflix, o restaurante é dividido em duas estéticas. O contraste entre branco e preto serve para diferenciar o estilo da chef Oil (marcado por comida caseira e pratos de alto apelo) do tom do Chef Paul (que se especializa principalmente na alta gastronomia).

No restaurante, os clientes podem consumir alguns dos pratos que aparecem em Fome de Sucesso, como o macarrão frito de Oil e as flores comestíveis do Chef Paul. De várias maneiras, o restaurante traz uma experiência interativa que transporta os clientes ao universo do filme.

O lado do Chef Paul é decorado com tons de preto e dourado, com talheres e taças individuais. O da Chef Oil, por outro lado, coloca todos os talheres na mesma caixa, com condimentos e molhos em todas as mesas.

Até o momento, o restaurante Hunger, baseado no hit da Netflix, fica aberto das 11 da manhã às 9 da noite. Os clientes podem escolher um prato de cada lado do restaurante. No lado de Oil, cada prato costuma sair por 100 Thai Bahts (a moeda da Tailândia, cerca de R$ 14). Já no lado do Chef Paul, o preço sobe para 350 Thai Bahts por prato (aproximadamente R$ 50).

Ou seja: devido à conversão monetária, os pratos do restaurante Hunger são bastante acessíveis para o público brasileiro.

Fome de Sucesso está disponível na Netflix.

