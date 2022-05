Após fracasso de O Homem do Norte, diretor revela se faria filme da Marvel

O Homem do Norte, novo filme do diretor de A Bruxa, acabou sendo um fracasso de bilheteria, apesar de ter sido muito elogiado pelos críticos. Após esse baque, Robert Eggers revelou se dirigiria um filme da Marvel.

Eggers entende o receio dos estúdios e produtores acerca das produções autorais e, embora reconheça que deve criar novas estratégias para seus filmes, ele não pretende se vender e trabalhar em produções como as da Marvel.

“Eu preciso redefinir a estratégia em termos do que estou lançando para os estúdios. Tipo, como continuo sendo eu mesmo e sobrevivo nesse ambiente? Porque, embora eles não fossem me aceitar de qualquer maneira, eu não gostaria de dirigir um filme da Marvel, e também não vou tentar obter os direitos de Spawn ou algo assim. Vou continuar fazendo o que eu faço. Mas eu sei que todo mundo está nervoso agora, sabe? Todo mundo está nervoso. E é justificável”, disse o diretor de O Homem do Norte ao The Daily Beast.

É um cenário trágico para um dos diretores mais aclamados da atualidade, tendo sido responsável por A Bruxa, O Farol e agora O Homem do Norte.

O Homem do Norte segue em exibição nos cinemas. Veja o trailer do filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.