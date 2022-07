Após Morbius, Jared Leto pode ter papel inusitado na Disney

A carreira de Jared Leto continua um tanto fascinante. Após ter estrelado Morbius, o ator pode aparecer em uma nova produção da Disney como um personagem inusitado.

De acordo com o One Take News, Jared Leto pode interpretar Alistair Crump, também conhecido como Hatbox Ghost, no reboot de Mansão Mal-Assombrada, da Disney.

O site diz que Jared Leto será o responsável pela voz do personagem, enquanto o seu corpo será criado inteiramente com CGI.

Personagem bizarro de atração da Disney

Mansão Mal-Assombrada é uma das atrações mais icônicas dos parques da Disney, e Hatbox Ghost é um personagem um tanto controverso por lá.

O personagem foi removido da atração pouco tempo depois de ser aberta ao público. Ele voltou posteriormente, mas acabou sendo removido de novo.

Acredita-se que Hatbox Ghost tenha sido excluído porque é considerado “muito assustador” para os mais jovens.

De qualquer forma, parece que a Disney está disposta a incluir o personagem em sua nova adaptação de Mansão Mal-Assombrada.

O reboot de Mansão Mal-Assombrada chegará aos cinemas em 9 de março de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.