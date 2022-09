Após O Resgate na Caverna Tailandesa, Netflix anuncia filme sobre o caso

O Resgate na Caverna Tailandesa chegou ao catálogo da Netflix em 22 de setembro de 2022. A série não demorou a conquistar os assinantes, superando alguns dos maiores sucessos do streaming. Em meio à popularidade da trama, a plataforma anunciou o lançamento de Os 13 Sobreviventes da Caverna, um filme que também aborda o caso real.

“Um time de futebol juvenil fica preso em uma caverna na Tailândia, e a situação trágica mobiliza uma operação internacional de resgate. Inspirada em uma história real”, afirma a sinopse oficial de O Resgate na Caverna Tailandesa na Netflix.

Produzida na Tailândia, a série tem direção de Kevin Tancharoen e Nattawut Poonpiriya. O elenco é liderado por Papangkorn Lerkchaleampote, Pratya Patong e Songpon Kantawong.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Os 13 Sobreviventes da Caverna, o filme sobre o resgate de Tham Luang Nang na Netflix.

Os 13 Sobreviventes da Caverna aborda emocionante história real

Como você já pôde perceber, Os 13 Sobreviventes da Caverna aborda a mesma história de O Resgate na Caverna Tailandesa – mas de maneira bem mais resumida.

O caso real aconteceu em 2018, e chamou a atenção da imprensa internacional. Na época, 12 jogadores de um time de futebol juvenil, junto com o técnico, ficaram presos na Caverna de Tham Luang Nang Non.

Ao abordar essa história, O Resgate na Caverna Tailandesa garantiu posições de destaque no Top 10 da Netflix. Até o fechamento desta matéria, a produção figura no Número 4, superando hits como Cobra Kai e Uma Advogada Extraordinária.

Os 13 Sobreviventes da Caverna, por sua vez, é um filme documental que adota uma perspectiva bem diferente para contar a história do resgate.

“Neste documentário cativante, os jovens de uma equipe juvenil de futebol contam como conseguiram sobreviver depois de ficarem presos na caverna Tham Luang em 2018”, afirma a sinopse oficial de Os 13 Sobreviventes da Caverna.

No filme, os assinantes da Netflix poderão conferir entrevistas com os sobreviventes e com envolvidos na árdua operação de resgate.

O filme é perfeito para assistir após O Resgate na Caverna Tailandesa, já que opta por um modelo bem mais realista na caracterização da história.

“As histórias falavam de esperança, contratempos, perseverança e até humor. Vários meninos se sentiam incompreendidos. Eles tinham coisas a dizer que nunca haviam sido ditas. Foi quando eu soube que o documentário não só era possível, mas também importante. A perspectiva deles é crucial para entender esse evento que atraiu a atenção das pessoas em todo o mundo”, afirmou a cineasta Pailin Wedel, produtora do documentário.

Os 13 Sobreviventes da Caverna, no entanto, ainda não está disponível na Netflix. O documentário estreia na plataforma em 5 de outubro.

