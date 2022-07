Após polêmicas de Ezra Miller, DC está decidida sobre The Flash

Após polêmicas de Ezra Miller, a DC está decidida sobre o filme The Flash.

O ator se envolveu em várias polêmicas nos últimos meses, chegando a ser preso no Havaí. Muitos fãs acham que Miller pode comprometer o lançamento de The Flash.

Mas, a Warner Bros. decidiu manter o lançamento do filme nos cinemas, e não lançá-lo na HBO Max, apesar do comportamento do astro (via ScreenRant).

Segundo o estúdio, o filme é muito caro para não ser lançado nos cinemas ou ser refilmado. Além disso, seria difícil reescalar outro ator, já que Miller aparece em praticamente todas as cenas.

O astro e intérprete de Barry Allen pode não estar mais envolvido com a DC após The Flash.

Ezra Miller é o Flash do DCEU

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

