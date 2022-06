Após Quarteto Fantástico, ator de Top Gun 2 responde se voltaria na Marvel

Ator de Top Gun: Maverick (Top Gun 2), Miles Teller não teve uma boa experiência com uma adaptação da Marvel, já que estrelou o reboot de Quarteto Fantástico, muito criticado pelo público.

No entanto, o ator não descarta voltar para a Marvel com um novo papel. Ele também estaria interessado em entrar para o Universo DC.

Miles Teller conversou sobre o assunto em entrevista com o Comic Book. No reboot de Quarteto Fantástico, o ator interpretou Reed Richards, o Senhor Fantástico.

“É claro que eu aceitaria. Eu adoro a base de fãs. Eu adoro as bases de fãs da Marvel e da DC e gosto muito desses filmes, simplesmente como um membro do público.”

“Parece que esses personagens estão sendo levados cada vez mais a sério, porque é isso que os fãs merecem.”

“Não existe nada de barato sobre esses personagens e, se o papel certo aparecesse para mim, é claro que eu aceitaria.”

Miles Teller terá uma nova chance?

Embora o reboot de Quarteto Fantástico tenha sido muito criticado, as atuações do elenco não tiveram muita relação com as críticas.

Miles Teller, por exemplo, fez o possível como Reed Richards, embora o roteiro não ajudasse muito. Com Top Gun: Maverick (Top Gun 2) fazendo tanto sucesso, é possível que o ator volte a estar em alta e, assim, consiga uma nova chance na Marvel, ou até mesmo na DC.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.