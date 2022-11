Após sucesso na Netflix, Lindsay Lohan quer entrar para o MCU

Depois de muitas polêmicas e um longo hiato na carreira artística, Lindsay Lohan volta à ativa com a comédia romântica Uma Quedinha de Natal. Sucesso na Netflix, o longa introduz a atriz para uma nova geração de fãs. Em seu retorno às telas, Lohan também revela seus planos para o futuro – que incluem até mesmo projetos na Marvel.

Lindsay Lohan, vale lembrar, é conhecida por filmes como Meninas Malvadas, Operação Cupido, Sexta-Feira Muito Louca e Herbie: Meu Fusca Turbinado.

Uma Quedinha de Natal, o novo projeto da atriz, figura em 1º lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix. No longa, Lohan contracena com Chord Overstreet (famoso por interpretar Sam na série Glee).

Revelamos abaixo tudo que Lindsay Lohan disse sobre sua chegada ao MCU – veja quem a atriz pode interpretar nos filmes da Marvel.

Lindsay Lohan quer trocar as comédias românticas por filmes de ação e projetos da Marvel

Em uma entrevista recente à revista Forbes, Lindsay Lohan falou sobre o sucesso de Quedinha de Natal e abordou os próximos projetos de sua carreira.

Como citamos anteriormente, a atriz é mais conhecida por performances em filmes de comédia e romance.

Porém, nos próximos anos, Lohan deseja expandir o alcance de sua atuação, com filmes de ação e até mesmo projetos no MCU.

“Adoro fazer comédias românticas, e definitivamente, continuarei atuando nesse gênero, quando a situação for propícia”, afirmou a atriz.

Na entrevista, a estrela de Uma Quedinha de Natal confirmou a intenção de gravar um filme (ou série) para a Marvel.

“Eu nunca atuei em filmes de ação! Também adoraria fazer algo para a Marvel. Estou aberta a papéis muito diferentes”, comentou Lohan.

Sendo assim, fica a dúvida: que personagem Lindsay Lohan pode interpretar no MCU? Boatos indicam que, antes da escalação de Elizabeth Olsen, Lohan chegou a fazer testes para o papel da Feiticeira Escarlate.

Uma opção interessante (mas improvável) para Lindsay Lohan seria o papel de Jean Grey na próxima encarnação dos X-Men. No entanto, a Marvel deve escolher uma atriz mais jovem para a posição, dada sua grande importância no futuro do MCU.

Se Lindsay Lohan for escalada no MCU, provavelmente, será em uma das séries da franquia. O site Screen Rant, por exemplo, afirma que a atriz seria uma ótima escolha para o papel de Dakota North, a filha de um ex-agente da CIA que usa suas habilidades de combate e investigação para ajudar diversos heróis, como o Demolidor.

Outra possibilidade é a Marvel aproveitar o talento cômico de Lohan em séries mais irreverentes, como Mulher-Hulk e Ms. Marvel.

Uma Quedinha de Natal está disponível na Netflix. Os projetos da Marvel podem ser conferidos no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

