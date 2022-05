Aprovaram? Veja o que fãs da Marvel estão dizendo sobre vilão de Thor 4

O trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) finalmente revelou o visual de Christian Bale como Gorr. Os fãs parecem estar divididos acerca da aparência do vilão.

Nas redes, muitos estão elogiando o visual do personagem, enquanto outros estão detonando sua aparência.

“Thor: Amor e Trovão parece realmente divertido, mas Christian Bale como Gorr está incrível”, elogiou um fã.

“Eu retiro tudo que eu disse!!! Gorr está tão ameaçador!!!!! Estou amando as sequências em preto e branco!!!”, disse mais um fã.

“O visual do Gorr está okay. Não tão ruim quanto pensei que seria, mas poderia ser melhor. Ainda estou ansioso para ver o filme”, apontou outro fã.

“O Gorr está tão feio”, criticou uma fã.

“Uma m*rda que ver o Gorr me fez pensar no design ruim do Lobo da Estepe”, disse um fã, citando o vilão de Liga da Justiça. “Uma grande ameaça intergaláctica que só parece ser um velho confuso”.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Veja os tuites dos fãs, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.