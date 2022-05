Aquaman 2: Amber Heard pode ter sido banida de evento da DC

A atriz de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), Amber Heard, pode ter sido banida do DC FanDome, o evento virtual da DC.

Isto acabou sendo revelado por Kathryn Arnold, ex-produtora e consultora da indústria do entretenimento, durante o julgamento por difamação de Johnny Depp e Amber Heard (via Heroic Hollywood).

Foi mencionado, além disso, que Amber Heard pode ser esquecida do marketing de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), não aparecendo no pôster, por exemplo.

Em meio às diversas polêmicas, Amber Heard não será cortada de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), mas supostamente terá um papel reduzido.

É relatado que a atriz aparece como Mera por menos de 10 minutos na sequência. O elenco, é claro, conta com o retorno de Jason Momoa como Arthur Curry, o Aquaman.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

