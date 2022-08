Aquaman 2: Ator revela que filme pode ter mais de um Batman

O astro de Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2), Jason Momoa, revelou que filme pode ter mais de um Batman.

Após ser adiado para o final de 2023, a sequência teve algumas artes conceituais reveladas pelo diretor James Wan, destacando uma batalha importante.

Durante o tapete vermelho da estreia da terceira temporada de See, Momoa brincou sobre ter mais versões do Batman além de Ben Affleck (via ScreenRant).

“Não posso dizer nada sobre o reencontro. Ele pode ou não estar nele, e pode haver mais ou menos, ou até mais Batmans nele. Quem sabe? Você só sabe um pouco”, disse o astro.

Momoa tentou se esquivar das perguntas referentes ao retorno de Affleck como Batman. No entanto, não há mais detalhes sobre a motivação de sua presença no filme.

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren e Ben Affleck.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

