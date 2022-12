Aquaman 2 está em apuros com orçamento astronômico

O filme Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) pode estar em apuros em seus lucros em 2023, após seu orçamento astronômico ter sido revelado.

Aguardado lançamento da DC, o novo longa com Jason Momoa já bateu o recorde do primeiro, e justamente no orçamento do filme.

Continua depois da publicidade

Segundo a Variety, a sequência conta com 205 milhões de dólares, e terá que batalhar para lucrar, assim como o primeiro. Aquaman, que foi lançado em 2018, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares, e teve um orçamento de 200 milhões de dólares.

Pam Abdy, chefe da Warner Bros. Picturess, disse para James Wan, diretor do filme, reduzir os gastos durante as refilmagens.

Para que Aquaman 2 comece a ter lucro, precisará atingir a marca de 410 milhões de dólares na bilheteria total. Caso contrário, o futuro do herói no cinema pode ser prejudicado.

Jason Momoa como Aquaman

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.