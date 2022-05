Aquaman 2: Fotos mostram o novo traje do Arraia Negra; veja

Durante a Licensing Expo, a Warner Bros. exibiu o novo traje que será usado pelo Arraia Negra em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

O vilão voltará a ser interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, depois de uma participação em Aquaman. O ator também teve trabalhos como A Lenda de Candyman, Matrix Resurrections, Ambulância – Um Dia de Crime e Watchmen.

Continua depois da publicidade

Confira abaixo as imagens do novo traje do Arraia Negra em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro Aquaman. O roteiro é de David Leslie Johnson.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman e outros. Johan Philip Asbæk, de Game of Thrones, será uma das novidades.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.