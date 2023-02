Aquaman 2 não é bem recebido em sessões de teste

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) não se saiu bem em suas primeiras sessões de teste. De acordo com várias fontes dentro da DC Comics (via CBM), a sequência está sendo chamada de “o pior filme da DC”.

O repórter Jeff Sneider disse que o filme “é terrível” e por conta disso o intérprete de Aquaman, Jason Momoa, assumiria outro papel na DC após Aquaman 2, o do anti-herói Lobo (não é de hoje que circulam rumores associando o ator com o personagem).

Ainda segundo o repórter, “a DC não pode dizer isso ainda porque seria assumir um fracasso… e eles esperam conseguir outro bilhão de bilheteria [com Aquaman 2]. O primeiro filme também foi horrível, então não há uma grande surpresa [no fato do segundo filme ser ruim também]”.

Outra publicação, CanWeGetSomeToast, reafirma que, apesar de um filme do Lobo não ter sido anunciado no novo calendário de filmes da DC, o projeto está em “desenvolvimento ativo”.

Jason Momoa como Aquaman

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) é dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

