Aquaman 2 terá retorno de Ben Affleck como Batman; veja

Por meio do Instagram, Jason Momoa revelou que Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) contará com a participação de Ben Affleck como Batman.

Jason Momoa também compartilhou uma imagem em que aparece ao lado de Ben Affleck, que está caracterizado como a sua versão de Bruce Wayne.

Confira abaixo a postagem de Jason Momoa no Instagram.

Ben Affleck também aparecerá em The Flash

A situação de Batman no cinema atualmente é um tanto curiosa. Além de Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2), Ben Affleck também estará em The Flash, que também contará com a versão de Batman de Michael Keaton.

Logo após The Flash, Michael Keaton retornará como Batman em Batgirl, devendo exercer o papel de mentor de Barbara Gordon.

A especulação é que Michael Keaton poderia entrar no lugar de Ben Affleck como o “Batman principal” do DCEU.

Como Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) acontece antes de The Flash, e Batgirl acontece depois, a notícia não interfere tanto nessa especulação.

No entanto, por enquanto, é apenas isso: uma especulação, que também não teve nenhuma confirmação oficial.

Em paralelo a tudo isso, e longe de toda a confusão, está o Batman de Robert Pattinson, que estreou no cinema recentemente.

Esta versão de Batman existe em um mundo diferente, que será o centro de um novo universo compartilhado.

Em Batman, os fãs acompanharam uma versão jovem e inexperiente do super-herói, então a ideia é mostrar a evolução e o desenvolvimento da versão de Robert Pattinson ao longo dos anos.

Quanto a Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2), com participação de Ben Affleck como Batman, o lançamento nos cinemas acontece em 17 de março de 2023.

