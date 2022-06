Aracnofobia terá remake com diretor de A Morte Te Dá Parabéns

Christopher Landon, roteirista por trás dos filmes de terror A Morte Te Dá Parabéns e Freaky – No Corpo de um Assassino, vai assinar o roteiro e direção do remake de Aracnofobia, sucesso dos anos 90.

James Wan e Michael Clear são responsáveis pela produção do longa-metragem, enquanto Frank Marshall, produtor da franquia Jurassic World e diretor do filme original, será o produtor executivo do novo projeto.

A comédia de terror Aracnofobia se passa em uma pequena cidade que é aterrorizada por aranhas mortais da América do Sul, que foram acidentalmente levadas para os EUA.

Quem estrelou o filme original foi Jeff Daniels, no papel de Dr. Ross Jennings, um médico que muda sua família para o campo em busca de uma vida mais tranquila.

Ainda não há previsão de estreia.

A informação é do The Hollywood Reporter.

