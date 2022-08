Arlequina? Lady Gaga confirma papel em Coringa 2

A cantora e atriz Lady Gaga confirmou seu papel em Joker: Folie à Deux (Coringa 2) em um primeiro teaser da sequência.

Especulada para ser a Arlequina em Coringa 2, a atriz de Casa Gucci revelou um vídeo do longa-metragem, mostrando o Palhaço do Crime dançando com alguém (The Direct).

Continua depois da publicidade

Com o retorno de Joaquin Phoenix, ao que parece, a dança de Coringa seria com Arlequina, visto que a personagem no filme possui corações próximo de sua bochecha.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Veja o teaser, abaixo.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar. As filmagens começarão em breve.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, e também deve contar com Lady Gaga no elenco. A produção terá o formato de um musical, mas ainda não se sabe como isto funcionará.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.