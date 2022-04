Arrepiante, aclamado filme de terror estreia no Prime Video

Aclamado por público e crítica, o filme de terror O Chalé acaba de chegar ao catálogo brasileiro do Amazon Prime Video. Com uma história arrepiante e repleta de reviravoltas, o longa é garantia de tensão – e muitos sustos – para os assinantes da plataforma. Surpreendente, claustrofóbico e realmente assustador, O Chalé não é para os fracos de coração.

Lançado originalmente em 2019, O Chalé é uma produção da dupla Veronika Franz e Severin Fiala. Os cineastas são conhecidos pelo excelente thriller psicológico Boa Noite, Mamãe.

Em sua estreia original, O Chalé recebeu grandes elogios da crítica especializada. Com 74% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme é aclamado por seu sinistro cenário, atmosfera aterrorizante e pelas incríveis performances do elenco.

Perfeito para fãs de terror, O Chalé já está disponível no Prime Video. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a assustadora história de O Chalé no Prime Video

A premissa de O Chalé é bastante simples: uma futura madrasta viaja com os dois filhos do noivo para um isolado vilarejo. Após uma grande nevasca, ela acaba presa em um chalé – onde estranhos eventos começam a acontecer.

Interpretada por Riley Keough, a protagonista Grace se sente encurralada no cenário claustrofóbico, e passa a sofrer para diferenciar a realidade das criações de sua mente paranoica.

A situação fica ainda mais complicada pela conturbada relação de Grace com Aiden e Mia, seus futuros enteados – que parecem não querer vê-la por perto.

Quando Grace começa a desconfiar que os acontecimentos sobrenaturais estão relacionados a eventos de seu passado, embarca em uma assustadora jornada em busca de respostas.

Mas será que Grace consegue aguentar o peso da verdade? Essa e outras perguntas são respondidas na trama de O Chalé.

Quem está no elenco de O Chalé?

O Chalé é ancorado por uma performance incrível de Riley Keough como a protagonista Grace.

Você, provavelmente, conhece a atriz por performances em filmes como Zola e O Diabo de Cada Dia.

Aiden e Mia, os futuros enteados de Grace, são interpretados por Jaeden Martell (It: A Coisa, Entre Facas e Segredos) e Lia McHugh (Eternos).

Richard Armitage, o Thorin Escudo-de-Carvalho da franquia O Hobbit, vive Richard Hall, o pai de Aiden e Mia.

O elenco de O Chalé é completado por Alicia Silverstone (As Patricinhas de Beverly Hills) como Laura Hall, a esposa falecida de Richard, mãe de Aiden e Mia.

O Chalé já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Veja abaixo o trailer legendado do filme de terror.