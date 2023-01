Arte conceitual de Avatar mostra visual diferente dos Na’vi

O filme Avatar é um grande sucesso de James Cameron, que rendeu uma sequência, Avatar: O Caminho da Água. E uma arte conceitual do primeiro longa mostra um visual diferente dos Na’vi.

O artista Joseph C. Pepe compartilhou em seu Instagram algumas artes do filme, que mostram algo bem diferente do que os fãs já viram.

Continua depois da publicidade

A arte revela um Na’vi do gênero masculino e idoso. O retrato digital fotorrealista foi criado em 2004, revelando o Na’vi com os olhos amarelos, pele azul e um enfeite em seu nariz (via CBR).

“Aqui está a primeira imagem de um Na’vi que criei em um estilo fotorrealista. Na ocasião Cameron não expressou nenhuma emoção durante a resenha, apenas que reconheceu a bioluminescência Sea Slug que usei na testa. Cameron disse: ‘Isso é um nudibrânquio pelágico, Phylliroe bucephala'”, escreveu ele.

“Fiquei boquiaberto de total espanto por ele não apenas reconhecer que tipo de bioluminescência animal eu havia usado, mas também saber seu nome científico”, comentou o artista. “Felizmente, minha pesquisa dedicada valeu a pena de uma forma que eu só entenderia depois de trabalhar com Cameron por vários anos. Adora pesquisar sobre a Terra, Ciências, Flora, Fauna, Antropologia e Etnologia. Ele não é apenas um gênio do cinema, mas também da ciência e da engenharia.”

Veja a arte, abaixo.

O que sabemos sobre Avatar 3?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, bem como Champion, irão retornar aos seus respectivos papéis.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024. Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.