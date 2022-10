Arte de fã imagina Henry Cavill como membro dos X-Men

A Marvel está fazendo um trabalho consistente no crescimento de seu universo compartilhado, e com cada vez mais pistas de mutantes no MCU, com certeza estamos vendo apenas o começo dos trabalhos do estúdio.

Os X-Men estão se aproximando aos poucos. Já vimos Patrick Stewart em uma participação como Charles Xavier, e recentemente descobrimos que Hugh Jackman estará no próximo Deadpool.

Com esses dois exemplos, os fãs já estão se perguntando se mais personagens dos mutantes da Fox vão voltar com os mesmos atores, ou se a Marvel Studios vai reescalar os personagens.

Há anos os fãs pensam em como Henry Cavill, o Super-Homem da DC, poderia finalmente entrar no MCU, e um artista teve uma ótima ideia para o ator fazer parte da equipe de Charles Xavier.

O artista @Spdrmnkyxxiii compartilhou em seu Instagram, uma obra colocando Cavill como o Fera dos X-Men, com a pelagem azul e os óculos característicos.

Não é a primeira vez que o artista imagina Cavill como o personagem, mas até agora não temos confirmações sobre a presença do ator no futuro do MCU.

Veja a arte abaixo:

Atriz da Marvel sugere participação em novo filme dos X-Men

Uma das estrelas da Marvel, Elizabeth Olsen, sugeriu uma participação em novo filme dos X-Men, após o retorno de Hugh Jackman.

Olsen completou o arco de Wanda, que chegou a ser a Feiticeira Escarlate em WandaVision, e deixou uma grande destruição em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

No entanto, após o retorno de Jackman como Wolverine em Deadpool 3, ela revelou estar disponível para voltar ao papel (via ComicBook).

A atriz gostaria de trabalhar com vários atores da franquia X-Men, e sugeriu até mesmo uma possível participação sua no filme. Além disso, ela provocou que o Magneto de Michael Fassbender poderia ser seu pai.

“Acho que o Wolverine é X-Men. Seria legal trabalhar com muitas dessas pessoas da franquia X-Men. Acho que Michael Fassbender é meu pai em algum mundo”, disse ela.

Sobre o autor Gabriel Soldeira