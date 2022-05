Arte imagina como seria Deadpool em Doutor Estranho 2; veja

Em determinado ponto do desenvolvimento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), foi discutido inserir o Deadpool no filme, mas a ideia não seguiu adiante. Agora, um fã criou uma arte imaginando o personagem no longa-metragem da Marvel.

A imagem do usuário VozifySus mostra o mercenário com diversos braços, fazendo um gesto obsceno com as mãos, como não poderia deixar de ser.

Vale apontar que a considerada participação de Deadpool em Doutor Estranho 2 seria apenas uma ponta, não muito diferente de outros personagens que, efetivamente, apareceram no filme.

Dito isso, nenhuma cena com o anti-herói vivido por Ryan Reynolds chegou a ser gravada, então não veremos uma cena deletada com ele futuramente.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em exibição nos cinemas e tem recebido críticas positivas. Veja a arte do fã, abaixo.

If Deadpool was in multiverse of madness : pic.twitter.com/qgKb1u1c1u — Vozify 🦇 (@VozifySus) May 12, 2022