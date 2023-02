Artistas de Homem-Formiga 3 revelam péssimas condições de trabalho: “Estamos esgotados”

Um aspecto de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) que está sendo criticado – assim como em muitos outros filmes e séries da Marvel – são os efeitos visuais do filme.

Em um bate-papo com o Vulture, vários técnicos e artistas de efeitos visuais que trabalharam em Quantumania compartilharam (sob a condição de anonimato) como o estúdio optou por “atalhos” quando se tratava dos efeitos no filme.

Continua depois da publicidade

Enquanto Pantera Negra: Wakanda Para Sempre foi encarado como a prioridade do estúdio na época, isso acabou comprometendo a qualidade do CGI em Homem-Formiga 3. Além disso, eles trabalharam com uma equipe pequena – ponto que já vem sendo criticado há tempos na Marvel.

“Infelizmente, é perceptível que houve atalhos. Certas coisas foram usadas para encobrir o trabalho incompleto. Certos cortes editoriais foram feitos para não mostrar tanta ação ou efeitos quanto poderia ter havido – provavelmente porque simplesmente não havia tempo suficiente para renderizar tudo. Houve muito encurtamento de cenas. Realmente parecia que certas cenas foram aparadas ou alteradas para economizar dinheiro, economizar tempo ou encobrir a incapacidade de fazê-lo”, disse um dos profissionais.

Enquanto um dos artistas concordou que o produto final é pelo menos “satisfatório” o suficiente para dar início à Fase Cinco do MCU, sua classificação decepcionantemente baixa em termos de críticas também se baseia em como seu potencial foi deliberadamente prejudicado pela Marvel.

“No geral, acho que o que eles criaram é satisfatório. É um bom início da Fase 5. Mas acho que havia muito potencial para essa história, para os efeitos visuais em geral – acho que o filme está recebendo as críticas que vem recebendo porque a Marvel está economizando o máximo possível à custo da qualidade. Eles estão tirando leite de pedra. E estamos esgotados”.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, abre a Fase 5 do MCU.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

O longa-metragem ainda conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.