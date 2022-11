As Crônicas de Nárnia: Projeto esquecido da Netflix ganha notícia animadora

Há anos a Netflix adquiriu os direitos de adaptação de As Crônicas de Nárnia, na expectativa de criar uma série de filmes – supostamente – para a plataforma. No entanto, o projeto caiu no esquecimento.

Sem novas há anos, agora uma atualização animadora sobre a adaptação veio por meio do What’s On Netflix.

A Netflix supostamente espera contratar Greta Gerwig para dirigir os dois primeiros filmes em sua reinicialização de As Crônicas de Nárnia.

Gerwig alcançou a fama com seus filmes Lady Bird e Frances Ha. Ela está atualmente trabalhando no filme da Barbie.

A Netflix fechou um acordo com o espólio de CS Lewis para criar novos filmes e séries baseados em Nárnia em 2018, mas nenhum desses projetos entrou em produção ainda, e houve pouco movimento público oficial sobre a franquia fora da nomeação de Matthew Aldrich como o principal arquiteto do empreendimento.

As Crônicas de Nárnia na Netflix

What’s On Netflix informa que a Netflix gostaria de lançar sua versão de Nárnia com dois filmes, ambos dirigidos por Gerwig. Não está claro qual dos sete romances infantis de Nárnia os filmes adaptariam.

Os romances das Crônicas de Nárnia são autocontidos o suficiente para que quase todos possam ser adaptados para servir como ponto de partida para a nova franquia.

No entanto, existem dois lugares óbvios para a Netflix iniciar sua franquia Nárnia. Há O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o primeiro romance por Lewis sobre esse universo e a iteração mais famosa da franquia.

A 20th Century Fox já adaptou o romance em um filme em 2005. Há também O Sobrinho do Mago, o sexto romance que Lewis escreveu, mas, como um prelúdio, e o primeiro em As Crônicas de Nárnia cronologicamente, e o que Lewis preferiu que fosse lido primeiro.

Dessa forma, As Crônicas de Nárnia seguem sem previsão na Netflix.

