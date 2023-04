As Marvels: Confirmada quem é a vilã do filme

A Marvel divulgou recentemente o primeiro teaser trailer de As Marvels (The Marvels), a continuação de Capitã Marvel e Ms. Marvel. A prévia apresenta a vilã do filme, vivida por Zawe Ashton.

De acordo com os closed captions do trailer, Ashton interpreta a senhora da guerra Kree Dar-Benn, uma personagem que estreou pela primeira vez na década de 1990 como parte dos quadrinhos do Surfista Prateado.

No material de origem, Dar-Benn tem apenas algumas aparições, portanto é provável que mudem bastante de sua história.

Dito isso, não sabemos qual a motivação dela em As Marvels e qual o vínculo dela com Ronan, o Acusador, visto que os dois usam martelos idênticos (mas não o mesmo, visto que o de Ronan foi destruído).

Mais sobre The Marvels

As Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau, que assumirá a persona Fóton.

Além de servir como sequência de Capitã Marvel, As Marvels também serve como continuação de Ms. Marvel, série do Disney+ que introduziu Kamala Khan ao MCU.

“Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Krees e se vingou da Inteligência Suprema. Mas as consequências não intencionais levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado”, diz a sinopse do filme.

“Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se confundem com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha distante de Carol, a capitã Monica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels”, conclui a sinopse.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

As Marvels chega aos cinemas brasileiros em 9 de novembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.