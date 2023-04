As Marvels finalmente explora conexão com Guardiões da Galáxia

Na última semana, o primeiro trailer de As Marvels deu o que falar nas redes sociais! O novo filme do MCU será protagonizado por Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan – e de acordo com a prévia, deve revisitar uma trama há muito esquecida da franquia Guardiões da Galáxia.

“Danvers, Rambeau e Khan começam a trocar de lugar sempre que usam seus poderes, e a partir daí, devem se unir em uma incrível aventura cósmica”, diz a sinopse oficial de As Marvels (The Marvels).

O elenco do longa é liderado por Brie Larson (Capitã Marvel), Teyonah Parris (WandaVision) e Iman Vellani (Ms. Marvel).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conexão com Guardiões da Galáxia que deve ser finalmente explorada na trama de As Marvels; confira! (via CBR)

As Marvels traz o Império Kree de volta ao MCU

Para quem não se lembra, o Império Kree foi introduzido no MCU há quase uma década atrás, ainda no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia.

Essa raça alienígena, no entanto, não participou dos eventos de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato. O trailer de As Marvels comprova que, após essa importante ausência, o Império volta com tudo ao MCU.

O novo filme, ao que tudo indica, deve mostrar o que os Kree fizeram durante essa ausência e, potencialmente, como a influência cósmica do Império diminuiu.

Levando em conta a ordem cronológica dos eventos do MCU, os Kree são introduzidos em Capitã Marvel como uma sociedade alienígena extremamente avançada que trava uma longa guerra contra os Skrulls.

Eventualmente, os Kree também se envolvem em um conflito com o planeta Xandar e as forças da Nova Corps. Mesmo com a assinatura de um acordo de paz, detratores como Korath e Ronan continuam guerreando contra o planeta – o que é mostrado nos eventos de Guardiões da Galáxia.

Como a trama de Capitã Marvel é ambientada antes dos eventos de Guardiões da Galáxia, o sumiço dos Kree no MCU já dura quase 10 anos. Mas tudo deve mudar com o lançamento de The Marvels, filme no qual essa raça alienígena deve se caracterizar como principal antagonista, principalmente na figura de Dar-Benn.

O Império Kree é muito vasto, e por isso, ainda não sabemos se Dar-Benn representará todo o povo, ou apenas uma facção específica, como a de Ronan, por exemplo.

Dito isso, o trailer deixa bem claro que a personagem empunha o Bastão Cósmico dos Acusadores, o que indica que ela representa uma boa parte do povo.

Com Xandar dizimado por Thanos e o universo em uma posição extremamente fragilizada, o momento atual do MCU é perfeito para o retorno dos Kree como uma força invasora, opressora e ditatorial.

As Marvels estreia nos cinemas brasileiros em 10 de novembro de 2023. Eventualmente, o longa será lançado no Disney+.

